Сыгран первый тайм в матче Украина - Греция

Сегодня день ответных матчей плей-офф

Завершился первый тайм в матче плей-офф ЧМ-2010 между сборными Украины и Греции Украина - Греция 0:1 (Салпингидис 31). Первый матч завершился 0:0 В экстра-матче африканской зоны Алжир - Египет идет второй тайм, впереди Алжир - 1:0. Матчи европейской зоны: Босния и Герцеговина - Португалия (первый матч 0:1), Словения - Россия (1:2), Франция - Ирландия (1:0), - начнутся через час.

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