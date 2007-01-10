”Арсенал” и ”Ливерпуль” забили 9 голов в матче Кубка лиги

Поздно вечером во вторник 9 января лондонский "Арсенал" разгромил на выезде "Ливерпуль" (6:3) в матче 1/4 финала Кубка Английской лиги. Главным героем встречи стал бразильский полузащитник Жулио Баптиста, забивший четыре гола. Это поражение стало для хозяев одним из самых тяжелых на домашнем стадионе "Энфилд Роад".

Как сообщает BBC News, исход матча был решен в концовке первого тайма. При счете 1:1 игроки "Арсенала" Жулио Баптиста (дважды) и Алекс Сонг Биллонг забили три гола, обеспечив своей команде комфортное преимущество. Во втором тайме соперники успели забить еще по два раза, установив окончательный счет - 6:3 в пользу "Арсенала".

Последний раз "Ливерпуль" пропускал на своем поле шесть мячей 28 ноября 1914 года, когда уступил "Астон Вилле" также со счетом 3:6. Соперником "Арсенала" в полуфинале Кубка лиги станет лондонский "Тоттенхэм". Вторая пара полуфиналистов соревнований уже известна: "Челси" и "Уайкомб" оспорят путевку в финал в среду 10 января.

Кубок Английской лиги. 1/4 финала "Ливерпуль" - "Арсенал" - 3:6 (1:4)

Голы: Алиадьер, 27 (0:1). Фаулер, 33 (1:1). Жулио Баптиста, 40 (1:2). Сонг Биллонг, 45 (1:3). Жулио Баптиста, 45 (1:4). Жулио Баптиста, 60 (1:5). Джеррард, 68 (2:5). Хююпя, 80 (3:5). Жулио Баптиста, 84 (3:6).

Лента.ру