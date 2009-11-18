Тренер сборной Греции: это будет второй тайм нашей дуэли

Накануне решающего матча плей-офф ЧМ-2010 между сборными Украины и Греции в конференц-зале "Донбасс Арены" состоялась пресс-конференция наставника греков - Отто Рехагеля.

Тренер назвал предстоящий поединок второй частью дуэли: "У нас были некоторые проблемы в игре, которая прошла в Греции, в защите не было нескольких ключевых игроков, но все же та игра уже завершилась. Что касается завтрашней игры, я считаю, что это будет второй тайм нашей дуэли. Первый уже прошел - завтра будет вторая часть. Хотим, чтобы завтрашний день подарил нам удачную игру, получится у нас это или нет - мы увидим завтра. Завтра все должны находиться на своих позициях и на сто процентов отдаться непосредственно игре. Это не та игра, после которой можно будет исправить свои ошибки - то, что завтра мы "наиграем", исправить будет уже нельзя. Поэтому важно, чтобы все были в хорошем физическом и психологическом настрое на игру".

Рехагель отказался назвать журналистам состав, который выйдет на поле в Донецке. А на вопрос, будет ли предстоящая игра отличаться от субботней игры на афинском Олимпийском, ответил:

- Наша команда должна быть готова к любой тактике и стратегии соперника, показать просто хорошую игру.

Напомним, ответный матч (первая игра - 0:0) циклу плей-офф ЧМ-2010 Украина - Греция состоится сегодня в Донецке. Начало игры - в 20:00. Прямая трансляция - на "Первом национальном".