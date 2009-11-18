Порядок на матче с Грецией будут оценивать 12 представителей УЕФА

На футбольном матче сборных Украины и Греции в Донецке оценивать обеспечение общественного порядка будут 12 представителей УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, в Донецк прибыли 12 представителей УЕФА, основными обязанностями которых будет проверка безопасности и обеспечение общественного правопорядка во время матча.

«Нас будет контролировать комиссия УЕФА по безопасности, контролировать охрану правопорядка на всех уровнях. Для нас это очень серьезный экзамен», - сказал мэр. При этом он добавил, что «это проверка в рамках матча, но с прицелом на Евро-2012 по заданию комитета, касается обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения знаковых матчей».

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Донецке правопорядок во время футбольного матча сборных команд Украины и Греции будут обеспечивать 400 работников милиции.

В областном УВД отметили, что под пристальным вниманием милиции окажется не только стадион «Донбасс Арена», но и территория всего города.

«Для патрулирования улиц привлечены спецподразделения «Беркут», «Титан» и «Грифон». Главная задача – обеспечить безопасность фанов и общественный порядок», - подчеркнули в УВД.

Справка УНИАН. Футбольный матч между сборными командами Украины и Греции состоится 18 ноября (начало в 20.00) в Донецке, на стадионе «Донбасс-Арена». Это будет ответный матч. Поединок команд, который прошел 14 ноября в Греции, закончился со счетом 0:0. Нынешний победитель матча плей-офф квалификации получит возможность принять участие в Чемпионате мира по футболу-2010, который будет проводиться в ЮАР.