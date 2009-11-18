Авторы реконструкции стадиона "Металлист" заслужили Госпремию

Авторов проекта реконструкции харьковского областного спортивного комплекса «Металлист», который готовят к проведению матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, выдвинут на соискание Государственной премии Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя ОГА Владимира БАБАЕВА.

«В следующем году, в соответствии с нормами действующего законодательства, мы планируем выдвинуть коллектив авторов проекта реконструкции ОСК «Металлист» на соискание Государственной премии в отрасли архитектуры и строительства», - сказал В.БАБАЕВ.

Он выразил уверенность, что «эта премия будет заслуженно дана всему творческому коллективу, который занимался реконструкцией нашего стадиона».

Как сообщал УНИАН, торжественное открытие стадиона «Металлист» состоится 5 декабря 2009 года, на много месяцев ранее запланированного срока.