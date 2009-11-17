Сборную Греции напугал «свиной» грипп
12:48, 17 ноября 2009Спорт
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Футболисты отказываются общаться со СМИ
Национальная сборная Греции по футболу 16 ноября прибыла в Донецк, где уже завтра сыграет ответный матч плей-офф ЧМ-2010 против сборной Украины.
В связи с эпидемией гриппа в Украине, все без исключения представители греческой команды выходили из аэропорта в марлевых масках и отказывались от общения с журналистами.
После первого матча в Афинах главный тренер сборной Греции Отто Рехагель вызвал в команду двух новичков - защитников Георгиоса Цавеласа и Георгиоса Паниониоса из "Олимпиакоса".
Напомним, первый матч плей-офф за право участвовать в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР между Грецией и Украиной завершился нулевой ничьей.
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