Украина - Греция: на кого ставят букмекеры

Букмекеры считают, что в финальную часть чемпионата мира 2010 пробьются сборные России, Украины, Франции и Португалии.

Крупнейшая букмекерская контора в мире William Hill уверена в лёгкой общей победе команд Гуса Хиддинка (1,25 против 3,75 на Словению), Алексей Михайличенко (1,67 против 2,10 на Грецию), Раймона Доменека (1,10 против 6,50) и Карлуша Кейруша (1,22 против 4,00).

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