В Донецке сборную Греции готовы угостить водкой

Видимого ажиотажа вокруг предстоящего матча в Донецке пока нет, отмечает Террикон

У касс "Донбасс Арены" небольшие очереди из 10-15 человек. Тем не менее дефицит билетов (которых по разным данным продано пока около половины) уже наметился. Самые "дешевые", номиналом в 200 гривен, вездесущие перекупщики уже предлагают по 300.

Впрочем, любые другие представлены в кассах в полном ассортименте.

Украинская сборная пожалует в город сегодня и поселится в отеле Atlas, где для футболистов уже приготовили одноместные полулюксы и люксы. Между прочим, именно эту гостиницу традиционно многие годы выбирает киевское "Динамо" и различные национальные сборные.

По словам сотрудников отеля, особых требований к размещению команда не предъявляет. Достаточно стандартной ежедневной влажной уборки, возможности заказать завтрак в номер и массажного кабинета с хорошим столом, где бы командный врач смог сделать игрокам расслабляющий массаж.

В стоимость номеров, которые в отеле готовят для футболистов, а это 1398 и 2400 гривен, входят завтраки - шведский стол, который по пожеланию таких высоких гостей могут дополнить всем необходимым для сбалансированного спортивного рациона.

- Но на самом деле, как ни удивительно, наша сборная очень неприхотлива, - рассказали в отеле. - Да и вообще в гостинице спортсмены проводят очень мало времени.

Куда круче разместились греки. Представители солнечной Эллады, прибывшие в Донецк вчера вечером, поселились в самом престижном отеле города - 5-звездочном "Донбасс Паласе", где стандартный номер стоит порядка 300-400 евро.

Накормить же греков привычными для них блюдами готовы в единственном греческом ресторане Донецка, где в меню есть такие родные для них слова, как "гирос", "мусаки", "узо", "цацики", "стифадо". Правда, пока заказы для эллинов не поступали. Хотя гостям здесь будут очень рады и даже обещают им приготовить что-то такое, чего нет в меню.

- Не думаем, что сможем сильно удивить греческих гостей, если они к нам заглянут, - считают в ресторане, - ведь в своей родной кухне они знают все тонкости, поэтому сюрпризов не будет. Но достойный прием обеспечим. Для этого у нас есть все необходимое, даже настоящая греческая водка "Узо".