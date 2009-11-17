С какой схемой Михайличенко пойдет на греков

В понедельник, 16 ноября, на тренировочной базе ФК «Динамо» в Конча-Заспе национальная сборная Украины, накануне ответного матча плей-офф ЧМ-2010 против команды Греции, устроила для представителей отечественных и зарубежных СМИ традиционный день открытых дверей, информирует пресс-служба ФФУ.

- Времени для подготовки к ответному матчу слишком мало говорит главный тренер «сине-желтых» Алексей Михайличенко, - поэтому футболисты в основном работают над возобновлением своих кондиций. Новостей немного. Команду оставил Григорий Ярмаш у него несколько дней держалась высокая температура в результате инфекции. Поэтому мы решили, чтобы он проходил лечение вне расположения сборной. Несколько игроков получили в Афинах микротравмы. В частности, сегодня по индивидуальной программе будет тренироваться Ярослав Ракицкий, однако к игре в среду он будет готов. Остальные же чувствуют себя хорошо.

Украинцы планируют также еще раз, но уже на основании первого поединка, пересмотреть сильные и слабые стороны соперника, и попробуют спрогнозировать его тактику в поединке на «Донбасс Арене». «Если анализировать поединки сборной Греции с того времени, как ее возглавил Рехагель, можно сделать вывод, что она играет практически в одном и том же ключе. - утверждает Михайличенко. - Эллины делают ставку на сверхнадежную оборону и ищут свой шанс или в контратаках, или после стандартных положений. Такая схема полностью имеет право на существование, а нам придется искать этому противодействие. Мы должны, с одной стороны, лишить греков возможности проводить острые выпады, а, с другой, сыграть агрессивно и разнообразно в атаке».

Отвечая на вопрос относительно вероятных премиальных за выход в финальную часть ЧМ-2010, Алексей Михайличенко отметил следующее: «Соответствующая сумма была зафиксирована еще до начала отборочного цикла. Система премирования расписана четко, и выполняется в полном объеме, поэтому никакой проблемы не вижу. Футболисты давно знают размер вознаграждения, и я не считаю нужным акцентировать на этом внимание».

Сразу после игры в Афинах главный тренер нашей команды заявил, что шансы на успех у обеих команд одинаковые. Не изменил он этого мнения и через два дня: «Мне хотелось бы думать, что после игры на выезде мы стали ближе к ЮАР. Однако шансы остаются равными - 50 на 50. И в этой связи нам очень необходима поддержка болельщиков. Давление наших болельщиков на греков не будет определяющим, но может стать одним из факторов нашей победы».

В трех предыдущих попытках пробиться в финальный турнир ЧМ или ЧЕ Украина непременно играла на своем поле вничью, и каждый раз оставалась за бортом поездки на мировые или континентальные форумы. «Это уже история, - рассуждает Михайличенко. - Да, у нас есть соответствующий опыт, и его нужно учитывать. Но мы смотрим вперед, а не оглядываемся назад. В конечном итоге, все рано или поздно должно заканчиваться. И мы надеемся прервать серию неудач в стыковых поединках уже в ближайшую среду».