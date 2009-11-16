В ДТП погиб призер Олимпиады-2000 боксер Андрей Федчук

Украинский боксер Андрей ФЕДЧУК, завоевавший бронзовую медаль Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.

Подробности инцидента не сообщаются, известно только, что боксер погиб в воскресенье, 15 ноября, около 21.00.

Похороны 29-летнего спортсмена состоятся в среду, 18 ноября.

По информации сайта ФБУ, А.ФЕДЧУК в 1998 году стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. На Олимпиаде-2000 он выиграл бронзу в весовой категории до 81 килограмма. В том же весе А.ФЕДЧУК стал бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года. На Олимпиаде-2004 в Афинах украинский боксер занял девятое место. Был награжден орденом "За мужество".