Шева: мы могли, но не победили

Национальная команда Украины могла победить сборную Греции в первом матче за выход на чемпионат мира.

Об этом заявил нападающий и капитан команды Алексея Михайличенко Андрей Шевченко.

"Мы могли, но не победили. Поэтому нужно удовлетвориться достигнутым и работать над ошибками. Не нужно переоценивать соперника, но не стоит и забывать, что команда Рехагеля всегда борется до последнего", - сказал футболист в интервью газете "Спорт-Экспресс в Украине".

"Я не первый раз играл в Греции против сборной этой страны, и должен отметить, что этот поединок, как и все предыдущие, оказался довольно сложным. Итог встречи считаю, скорее, позитивным. Но с большей уверенностью говорить об этом можно будет после ответного матча, который мы проведем на своем поле", - отметил форвард "Динамо".

По мнению нападающего, в Афинах игру осложнило плохое поле. "Качество газона, откровенно говоря, не порадовало. Однако, у нас было несколько шансов, но не сложилось с реализацией. Это уже история. Исправить свои ошибки мы будем пытаться в Донецке, где соберется 50 тысяч преданных болельщиков. Уверен, что их поддержка поможет нам забить судьбоносный гол, который откроет путь в финальную часть чемпионата мира.

"Мы солидно сыграли в защите, не допустив ни одной грубой ошибки. Не меньше добрых слов заслуживает голкипер", - сказал Шевченко.

Как считает спортсмен, украинцы неплохо контролировали мяч и лишили греков оперативного пространства, необходимого для создания серьезных угроз воротам Пятова. "Кроме нескольких стандартных положений и сумбурных навесов, они ничем не запомнились".

По словам нападающего сборной Украины, после матча Алексей Михайличенко подчеркнул, что команда впервые в стыковых матчах не пропустила на выезде.

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