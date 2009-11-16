Сборная Украины по футболу приглашает в гости
08:53, 16 ноября 2009Спорт
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...журналистов в масках
В понедельник, 16 ноября, в канун ответного матча с Грецией на тренировочной базе ФК «Динамо» в Конче-Заспе сборная Украины проведет день открытых дверей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, пресс-конференция наставника «сине-желтых» Алексея МИХАЙЛИЧЕНКО начнется в 16:30.
Затем у журналистов будет возможность пообщаться с игроками и на протяжении первых 15-ти минут понаблюдать за тренировкой команды.
Пресс-служба напоминает, что вход представителей СМИ на территорию базы будет разрешен лишь при условии наличия марлевой повязки.
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