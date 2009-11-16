Сборная Украины по футболу приглашает в гости

В понедельник, 16 ноября, в канун ответного матча с Грецией на тренировочной базе ФК «Динамо» в Конче-Заспе сборная Украины проведет день открытых дверей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, пресс-конференция наставника «сине-желтых» Алексея МИХАЙЛИЧЕНКО начнется в 16:30.

Затем у журналистов будет возможность пообщаться с игроками и на протяжении первых 15-ти минут понаблюдать за тренировкой команды.

Пресс-служба напоминает, что вход представителей СМИ на территорию базы будет разрешен лишь при условии наличия марлевой повязки.