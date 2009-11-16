Швейцария впервые в истории стала чемпионом мира по футболу

Сборная Швейцарии по футболу впервые в истории завоевала звание чемпиона мира, выиграв золотые медали первенства планеты для футболистов не старше 17 лет.

В финальном матче чемпионата, который проходил в Нигерии, швейцарцы со счетом 1:0 победили хозяев поля. На 63-й минуте Харис Сеферович головой замкнул подачу с углового и забил свой пятый гол на турнире, разделив лавры лучшего бомбардира чемпионата.

Швейцария впервые принимала участие в чемпионате мира для 17-летних - и сразу триумф. Нигерия же упустила шанс стать самой успешной сборной в этой возрастной категории: как и бразильцы, африканцы трижды брали золото (1985, 1993, 2007).

Ранее бронзовым призером юношеского чемпионата мира стала сборная Испании, со счетом 1:0 переигравшая колумбийцев.

РИА "Новости"