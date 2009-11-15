Международный турнир по боксу состоится в Черкассах

20 ноября в Черкассах во Дворце спорта «Строитель» состоится Международный турнир по профессиональному боксу, организованный компанией братьев Кличко «K2 East Promotions», международным брендом Nemiroff и медиа-группой «Интер».

В главном поединке интерконтинентальный чемпион WBA в среднем весе (до 72 кг) Автандил ХУРЦИДЗЕ «Tornado» проведет защиту титула против боксера из Узбекистана Куванича ТОЙГОНБАЕВА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор «K2 East Promotions» Александр КРАСЮК, А.ХУРЦИДЗЕ - один из самых ярких боксеров промоутерской компании братьев Кличко. В Черкассах его ждет четвертая защита титула интерконтинентального чемпиона WBA против опытного боксера из Узбекистана К.ТОЙГОНБАЕВА. Сейчас А.ХУРЦИДЗЕ занимает четвертую ступеньку рейтинга WBA, и, победив ТОЙГОНБАЕВА, имеет шанс улучшить свои позиции.

По словам А.КРАСЮКА, за 12 лет профессиональной карьеры К.ТОЙГОНБАЕВ выступал во Франции, России и США. Теперь его ожидает первый поединок в Украине. Самым весомым «трофеем» К.ТОНГОНБАЕВА остается Оба КАР – известный боксер из Детройта, который боксировал за титул Чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBC, провел серьезные поединки с такими звездами бокса как Феликс ТРИНИДАД, Айк КВОРТЕЙ и Оскар де ЛА ХОЙЯ. В мае 2002-го К.ТОЙГОНБАЕВ разгромил КАРРА, благодаря чему прославился на весь мир. После этого события он побеждал многих именитых боксеров, достигал высоких рейтингов, и в Украине будет отстаивать свою победу.

Кроме того, на турнире состоится поединок экс-чемпиона мира в полусреднем весе Юрия НУЖНЕНКО. После поединка в Черкассах Ю.НУЖНЕНКО ожидает борьба за титул Чемпиона Европы против итальянца Джанлуки БРАНКО.