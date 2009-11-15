Ахметов предлагает выкупить все билеты на матч Украина - Греция

Президент донецкого "Шахтера" Ринат АХМЕТОВ готов выплатить 1,5 миллиона долларов Федерации футбола Украины за билеты на матч Украина – Греция, чтобы потом продавать их болельщикам по более низким ценам.

Как сообщает официальный сайт клуба, об этом Р.АХМЕТОВ обратился с официальным заявлением к президенту ФФУ Григорию СУРКИСУ.

Накануне сборные Греции и Украины сыграли вничью (0:0). Ответная встреча состоится 18 ноября в Донецке.

"Все понимают, что национальная команда нуждается в поддержке болельщиков. Но ФФУ установила непомерно высокие цены на билеты. Я уже неоднократно говорил и еще раз повторю, что с болельщиками обошлись, мягко говоря, нехорошо. К тому же, мы получили огромный риск увидеть на принципиальном матче полупустой стадион», - отметил Р.АХМЕТОВ.

По его словам, «установив огромные цены на билеты, вы хотите заработать с "Донбасс Арены" около 36 миллионов гривен. Это при том, что матчи украинской сборной в Днепропетровске и Харькове принесли ФФУ приблизительно по 300 тысяч долларов каждый».

«Григорий Михайлович, я предлагаю Вам реальный выход из сложившейся ситуации. ФК "Шахтер" готов выкупить у ФФУ все 50 тысяч мест на игру Украина - Греция за 1,5 миллиона долларов. Это больше, чем вы получили за все домашние матчи отборного цикла Чемпионата мира-2010 со всех стадионов вместе взятых», - отмечается в заявлении.

«Мы же предложим всем болельщикам Украины билеты по тем ценам, по которым они продаются на матчи "Шахтера" в лиге Европы. От 20 до 1200 гривен (25, 40, 50, 75, 210, 370, 700, 850)», - обратился Р.АХМЕТОВ.

Он обещает, что «выплатив ФФУ 1,5 миллиона долларов, "Шахтер" сможет выручить, продав все билеты на "Донбасс Арену", 353 тысячи долларов. Разница, а именно, 1 миллион 147 тысяч долларов США, будет погашена из средств нашего клуба».

Кроме того в заявлении отмечается, что те болельщики, которые уже купили билеты по завышенным ценам ФФУ, конечно, должны получить компенсацию за разницу в цене.