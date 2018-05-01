Сборная Украины в Афинах: отложенная партия

Прежде чем ставить вопрос: а что с такой игрой украинская сборная будет делать на чемпионате мира, давайте вспомним, что на этот праздник жизни еще нужно получить путевку.

Ведь после нулевой ничьей в Афинах желто-синие отнюдь не приблизились к цели, и перед ответным матчем обе сборные сохраняют абсолютно равные шансы. Мнимое преимущество своего поля нивелируется для нашей команды тем, что любая голевая ничья будет в интересах гостей. Вполне можно «пролететь», не проиграв ни одного матча из двух.

Это к разговору о том, что, мол, хотя игры и нет, зато результат есть.

На Олимпийском стадионе в Афинах в исполнении сборной Алексея Михайличенко не было видно ни того, ни другого.

Собственно, не было и самой атмосферы Большого футбольного действа - полупустой стадион как-то сразу снизил уровень ожиданий, и стало ясно, что греческий болельщик не верит в свою сборную, в ее возможность показать классный футбол.

Ничейные результаты сборной Греции с израильтянами, молдаванами, проигрыш швейцарцам в отборном цикле ЧМ-2010 вовсе не способствовали усилению интереса к судьбе такой команды.

Очевидно, что посмотреть и на наших «звезд» желающих нашлось немного. Но это проблемы греческой стороны. Мы же с вами надеялись, что наконец сборная Украины покажет матч года, устроит бенефис, сыграет активно, без натуги и убедительно.

Да и сам Михайличенко на пресс-конференции в Конче-Заспе заверил: будем стараться обязательно забить в Греции и играть на победу. Кто же против, заждались уже.

Но, как ни крути, по итогам матча в Афинах выходит, что бенефис откладывается, более того- задача победить в поединке из двух раундов несколько осложняется.

Нужно забивать, а с этим ну никак не складывается. Такие удары, которые демонстрировали по воротам греков Милевский, Гусев, Михалик, Ротань, свидетельствовали (ладно, не будем говорить о техническом уровне этих игроков) по крайней мере об отсутствии уверенности в своих силах, веры в возможность обыграть соперника в данном конкретном эпизоде. Мазать мимо мяча, наступать на него, спотыкаться в решающий момент – это действительно ни в какие ворота не лезет.

Психология, мандраж? Так не новички же вроде, видели и не таких соперников. Те же Гусев с Ротанем побеждали греков еще в 2005 году, но если уж такие бывалые ветераны-зээмэсы поплыли вчера по течению, то не удивительно, что и молодняк сборной также играл через пень-колоду.

Особенно отличился в этом плане Ракицкий. Левый фланг обороны сборной Украины как-то сразу оказался на «танкоопасном» направлении, где Салпингидис оказался на удивление проворным парнем и раз за-разом вполне непринужденно обходил своего визави.

Все опасности на наши ворота в первом тайме шли с этого фланга. И даже гол Гекаса на 16 минуте произошел после подачи именно Салпингидиса. Как по мне, судья Дюамель просто «простил» нашей сборной этот эпизод, мог бы и бритвой полоснуть, если бы зафиксировал взятие ворот, а не оффсайд, момент был достаточно неоднозначный, как казалось с телеэкрана.

Этот момент ничему не научил защиту украинской сборной, которая пропускала к воротам, кроме упомянутых нападающих, и Самараса, и Карагуниса.

А под занавес первого тайма вообще увидели привычную картину: сборная Украины в героической обороне, все стелются в подкатах, падают под удары. О том, чтобы наладить комбинационную игру в середине поля, элементарно подержать мяча и речи нет. Весь конструктив обрывается на второй-третьей передаче. Только Пятов с Хачериди не теряют голову и играют без ошибок.

«Валидольный» период, игра на грани продолжились до самого свистка на перерыв. На последних секундах судьба - в лице судьи - опять улыбнулась нашей сборной. Дюамель не дает грекам пробить штрафной и уводит команды из поля.

Замены напрашиваются, и на второй тайм Михайличенко выпускает Ярмоленко вместо Ротаня. Нечастый момент, когда замена сработала: Андрей в целом усилил игру, причем успевал появляться на обоих флангах.

А на 80-й минуте ему вообще удался просто прекрасный финт, когда он промчался слева и отдал пас в центр штрафной площадки на Милевского. Артем же... ну, не будем о грустном.

Просто в очередной раз констатируем, что сборная Украины претендует на место под солнцем с очень и очень ограниченным атакующим потенциалом. На все про все у нас есть пара нападающих, один из которых, признаем, к сожалению, уже сыграл свои лучшие матчи, а у второго ну, будем считать, лучшие матчи еще впереди.

Можно спросить – вот если бы на 56-й минуте после передачи Шевченко на месте Гусева и Милевского оказались ну хотя бы Селезнев с Кравцем или Девичем, сыграли бы они хуже или нет?

При случае можно поинтересоваться, а что такое особое отрабатывали наши сборники в течение недели на базе в Конче-Заспе, если вчера опять показали неумение действовать комбинационно, согласованно, проводить результативные контратаки, доводить дело хотя бы до метких ударов по воротам?

Ответа нет, как не было и забитого мяча. Селезнев так и просидел на скамье запасных, а усилить нападение больше и некем было. Михайличенко поехал побеждать с одним запасным форвардом.

Впрочем, подобный минимализм стал для команды Михайличенко уже привычным явлением. Что ж, согласимся с тем, что главный тренер глубже других знает возможности имеющихся у него игроков, и отсюда просто вынужден играть по принципу: лучшая атака – это оборона.

Насколько далеко можно пройти на такой модели, увидим уже в ближайшую среду, в Донецке, где, напомним, нужно будет забивать и желательно не с послематчевых пенальти.

Сборная Греции, которая по подсчетам статистиков, в этом отборном цикле пропускала половину голов за последние 15 минут игры, вчера могла бы пополнить этот свой пассив.

Харистеас и Митроглу, которые были последней надеждой Рехагеля, заметно обострили игру хозяев. В то же время у украинских футболистов появились шансы на контратаки. Игра пошла на встречных курсах, и наша сборная в известной мере таки пыталась решить судьбу матча на свою пользу (вероятно, статистику тоже знали). Но детские ошибки в передачах, огрехи в работе с мячом, с реализацией в решающие моменты не позволили нашим достичь желаемого.

Здесь нужно уточнить - желаемого для нас, болельщиков. Сами же игроки в желто-синих футболках, по-видимому, считали для себя вполне приемлемым и ничейный результат. В целом на победу не наиграл никто. Греки много суетились, разбазаривали моменты и, похоже, психологически не были готовы победить. Сборная Греции явно не напоминает спартанских гоплитов при Фермопилах, заждалась кадровых перемен, возможно и на тренерской должности включительно.

Сборная же Украины не удивила ничем (разве что выходом Алиева, которому не находится места в основе клуба). Более-менее привычный состав, привычный характер игры на выезде, привычный кризис жанра в атаке, ну еще добавилась фирменная уже динамовская привычка устраивать пожар у собственных ворот на последних минутах игры.

Игра в Афинах подтвердила наши надежды на то, что преодолеть греков украинской сборной полностью по силам. Но для этого нужно преодолеть самих себя, в том смысле, что в Донецке нужно будет выйти на поле не просто бороться, а победить. Найти какие-то новые ходы в игре сборной, заслать грекам своего «троянского коня».

А удивить значит победить.

Олег Савицкий

Фото УНИАН