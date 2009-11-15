Результаты стыковых матчей ЧМ-2010

Завершились первые из стыковых игр за путевку на Чемпионат мира - 2010 в европейской зоне

Россия - Словения 2:1

Греция - Украина 0:0

Ирландия - Франция 0:1

Португалия - Босния и Герцеговина 1:0

Ответные матчи состоятся 18 ноября.

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Напомним, что в финальную стадию Чемпионата мира, который начнется в ЮАР 11 июня 2010 года, выйдут 13 европейских команд.

Победители девяти отборочных групп (Дания, Швейцария, Словакия, Германия, Испания, Англия, Сербия, Италия, Голландия) вышли в финальный этап напрямую, а восемь команд из числа занявших вторые места разыгрывают между собой еще четыре путевки.

Африка делегирует шесть сборных. Пять уже определены: это ЮАР (хозяин ЧМ), Камерун, Нигерия, Кот-д`Ивуар, Гана. Египет и Алжир набрали совершенно равные очки и голы (13, 9-4) и теперь сыграют дополнительный матч на нейтральном поле 18 ноября.

Южная Америка будет представлена Бразилией, Чили, Парагваем, Аргентиной. Северная и Центральная - США, Мексикой, Гондурасом. Коста-Рика и Уругвай разыгрывают 8-ю путевку в стыковых матчах, первый из которых Уругвай выиграл сегодня 0:1, а второй состоится 18 ноября.

От Азии и Океании на ЧМ-2010 едут давно определившиеся Австралия, Япония, обе Кореи, а также Новая Зеландия, победившая 14 ноября в стыковом матче Бахрейн.