Египет и Алжир ради путевки на ЧМ-2010 сыграют экстра-матч

23:04, 14 ноября 2009
Спорт
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В среду, на нейтральном поле

Сборные Египта и Алжира по футболу поспорят за путевку в финальную часть чемпионата мира еще раз, причем на нейтральном поле.

В последнем матче отборочного цикла группы С африканской зоны команда Египта в Каире переиграла алжирцев со счетом 2:0. Теперь у Египта и Алжира, занимающих первые два места в группе, абсолютно идентичные показатели (13 очков, разница мячей 9-4).

Пришлось  назначить экстра-матч. Он состоится в Судане в среду и решит судьбу последней - вслед за Камеруном, Нигерией, Кот-д`Ивуаром, Ганой - африканской путевки в ЮАР.

 

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