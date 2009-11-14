Завершился матч Греция - Украина

Завершился матч плей-офф Чемпионата мира - 2010 между сборными Греции и Украины

Греция - Украина 0:0

Ответный матч пройдет в Донецке 18 ноября.

Напомним, что ранее сборная России выиграла у Словении 2:1 (Билялетдинов, 40, 52 - Печник 88).

Игра Ирландия - Франция только началась, а Португалия и Босния-Герцеговина в эти минуты собираются выйти на поле.