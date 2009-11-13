Нападающий львовских Карпат заболел «свиным» гриппом

Нападающий сборной Эстонии Сергей Зенев, выступающий за львовский клуб Карпаты, заболел гриппом и даже был направлен на лечение в больницу.

Зенев должен был помочь сборной Эстонии U21 в отборочных играх ЧЕ против Армении и Турции, однако в ответ на приглашение Эстонского футбольного союза тренеры Карпат сообщили, что футболист неожиданно попал в больницу.

"У Зенева был обнаружен свиной грипп, - сообщил пресс-секретарь футбольного союза Михкель Уйболехт. - Ведь на Украине эпидемия гриппа. На самом деле различить формы гриппа бывает непросто, однако нам сообщили, что речь идет о новом гриппе".

Уйболехт не смог сказать, покинул ли уже Зенев стационар или же по-прежнему нуждается в больничном уходе.

Football.ua