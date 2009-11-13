Во время Евро-2012 суды будут работать в усиленном режиме

В Украине во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году суды будут работать в усиленном режиме.

Распоряжением (№ 1330-р от 11 ноября 2009 года), обнародованным на Правительственном портале за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, одобрена Интегрированная концепция обеспечения безопасности и правопорядка во время подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Согласно Концепции, Государственная судебная администрация (ГСА) должна обеспечить дежурство судей из состава местных общих судов в принимающих городах, которые будут определяться ответственными за рассмотрение дел исключительно в отношении футбольных болельщиков, нарушивших правопорядок в связи с проведением матчей.

Кроме того, ГСА должна обеспечить проведение быстрых судебных разбирательств.

Целью концепции определено обеспечение безопасности и правопорядка на национальном и региональном уровне в связи с подготовкой и проведением чемпионата, гарантирование правительством Украины безопасности и обеспечения общественного порядка, создание дружеской атмосферы для всех посетителей и болельщиков, чтобы они чувствовали себя гостеприимно и безопасно, как дома.

Концепция предусматривает разработку владельцами (арендаторами) стадионов согласованных с региональным центром безопасности и соответствующими территориальными подразделениями МЧС планов реагирования на возможные чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, в частности те, возникновение которых возможно в результате террористического акта, наиболее вероятного для соответствующего объекта, исходя из прогнозируемых данных и экспертных оценок, с расчетом сил и средств, которые могут вовлекаться в их ликвидацию.

Для обеспечения общественного порядка во время Евро-2012 правоохранительными и другими государственными органами будет изучаться и использоваться опыт работы соответствующих органов других государств по подготовке и проведению спортивно-массовых мероприятий, углублению международного сотрудничества в указанной сфере. К обеспечению общественного порядка будут привлекаться частные охранные структуры.

Кроме того, предлагается также на законодательном уровне закрепить использование систем видеонаблюдения на стадионах и за их пределами, а также усовершенствовать законодательство в отношении оборота в Украине бытовых пиротехнических изделий.

Концепция предусматривает совершенствование законодательства для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц на поле для игры, проявлений расизма и неадекватного поведения, в частности с использованием транспарантов; предотвращения незаконной продажи билетов на футбольные матчи Чемпионата, в частности определение системы их распределения.

Предлагается также определить границы прилегающей к стадионам территории, на которую будет распространяться действие правил поведения на стадионе.

В соответствии с Концепцией, на законодательном уровне планируется ограничить возможность посещения чемпионата лицами, совершающими правонарушение во время таких мероприятий, а также внедрить международный обмен информацией о таких лицах. Предлагается также усилить ответственность за правонарушения, совершенные во время и в связи с проведением футбольного матча.