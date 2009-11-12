11 декабря УЕФА назовет украинские города, которые примут Евро-2012

УЕФА будет решать, какие украинские города примут Евро-2012, 10-11 декабря на Мадейре (Португалия).

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение об этом размещено на официальном сайте УЕФА.

Согласно сообщению, последнее в 2009 году заседание Исполнительного комитета УЕФА начнется в четверг, 10 декабря, на Мадейре и продлится до пятницы, 11 декабря.

Заседание состоится в гостинице Reid`s Palace в городе Фуншал, который является столицей округа Мадейра. Среди прочих на нем будет присутствовать президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ. В четверг собрание пройдет с 14.00 до 17.00 по местному времени, а в пятницу - с 09.00 до 12.00.

В пятницу сразу после заседания, приблизительно в 12.15 по местному времени, запланирована пресс-конференция. На заседании Исполкома будет решаться вопрос, какие именно украинские города примут Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, на право принимать матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года претендуют четыре украинских города: Киев, Донецк, Львов и Харьков. На данный момент окончательно утвержденным является только Киев.