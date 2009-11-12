Российский футбольный арбитр пытался покончить с собой

Российский футбольный арбитр Альмир Каюмов, который пытался покончить жизнь самоубийством, находится в больнице. Об этом сообщает газета "Советский спорт" со ссылкой на главу Коллегии футбольных арбитров Сергея Зуева. От других комментариев он отказался. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Каюмов взобрался на окно своей квартиры, где его заметили прохожие, которые вызвали милицию. Оперативная группа ОВД "Крылатское", прибывшая на место, убедила рефери вернуться в квартиру, после чего его отправили в психоневрологическую больницу.

Последний раз Каюмов был главным арбитром матча Премьер-лиги РФ 25 октября, когда играли ЦСКА и "Москва". Тогда за свою работу он получил "двойку" от делегата матча, в частности, за ошибочное назначение 11-метрового в ворота ЦСКА.

Эхо Москвы