Хэй предлагает братьям Кличко поединок на «Уэмбли»

Чемпион мира WBA в супертяжелом весе Дэвид Хэй предлагает братьям Кличко поединок на лондонском стадионе "Уэмбли" во второй половине 2010 года.

Об этом британец заявил на пресс-конференции в Лондоне, сообщает Eastsideboxing.

"Я не буду оттягивать встречу с Кличко. В начале следующего года у меня будет обязательная защита титула в бое против Джона Руиза, а уже следующий мой поединок может быть против кого-то из братьев Кличко, - заявил боксер.

По словам Хэя, для него не имеет значения, с кем из украинских чемпионов проводить бой первым.

"Бой состоится во второй половине 2010 года на лондонском стадионе "Уэмбли". Когда-то братья Кличко хотели провести там бой, я готов помочь им в этом", - отметил Хэй.

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