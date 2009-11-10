Вратарь сборной Германии по футболу бросился под поезд

В Германии скончался вратарь национальной сборной страны по футболу Роберт Энке. Об этом сообщило во вторник, 10 ноября, агентство спортивной информации SID со ссылкой на руководителя пресс-службы полиции Ганновера Штефана Витке (Stefan Wittke). Витке сообщил, в частности, что 32-летний Энке умер в результате "ЧП со смертельным исходом в районе одного из железнодорожных переездов". По его словам, все обстоятельства этой трагедии свидетельствуют о том, что голкипер "бундестим" покончил с собой. По данным агентства AP, Энке погиб, бросившись под поезд.

Ранее сообщалось, что Роберт Энке, игравший за клуб первой футбольной бундеслиги "Ганновер 96", пропустил четыре последних матча сборной ФРГ из-за инфекционной болезни. Между тем президент этого клуба Мартин Кинд (Martin Kind) в интервью SID охарактеризовал Энке как человека "с неустойчивой психикой", хотя, по словам Кинда, об этом не было известно широкой общественности. Агентство напомнило, что три года назад скончалась двухлетняя дочь Роберта Энке Лара, страдавшая врожденной болезнью сердца.

Deutsche Welle