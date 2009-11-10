Михайличенко: едем в Грецию за победой

В понедельник, 9 ноября, национальная сборная Украины пригласила представителей СМИ в свое расположение на загородную базу киевского «Динамо» в Конча-Заспе. Традиционной открытой тренировке «сине-желтых» предшествовала пресс-конференция главного тренера команды Алексея Михайличенко. На данный момент его подопечные готовятся к матчам плей-офф ЧМ-2010 против команды Греции, которые состоятся 14 и 18 ноября в Афинах и Донецке соответственно, напоминает пресс-служба ФФУ.

Рассуждая о стратегии в противостоянии с греками, тренер «сине-желтых» заявил, что в Афинах его команда не будет играть на ничью: «Какой результат нас устроит в первом поединке, станет известно лишь после ответного матча. Поэтому мы едем в Грецию за победой. И для нас в данном случае нет разницы между домашней и выездной игрой. Нам нужно по сумме двух поединков достичь такого результата, который бы позволил нам поехать на финальную часть чемпионата мира».

В то же время Алексей Михайличенко отдал должное сопернику украинской сборной: «Греция - добротная команда, в которой совмещен опыт и молодость, которая длительное время работает под началом одного и того же тренера, неуклонно придерживающегося выбранного направления. Рехагель тренирует Грецию на протяжении семи лет, и за это время он в совершенстве изучил возможности своих футболистов, а те, в свою очередь, принципы и схемы наставника. Поэтому не удивительно, что в плей-офф наша пара едва ли не единственная, в которой шансы соперников оцениваются как равные - 50 на 50».