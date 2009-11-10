Вопрос с трансляцией матча Греция - Украина повис в воздухе

Вопрос с трансляцией первого матча плей-офф раунда отборочного цикла ЧМ-2010 между сборными Греции и Украины, который пройдет в ближайшую субботу в Афинах, все еще находится в стадии решения. Как известно, все матчи украинской сборной в рамках группового этапа отборочного цикла транслировал телеканал «Украина». Однако игры плей-офф в этот «телевизионный пул» не входили, поэтому сейчас вопрос с трансляцией матча из Афин между Грецией и Украиной повис в воздухе. И ни одна из украинских телекомпаний еще не купила «картинку» первой игры, которая состоится в следующую субботу.

Как заявили в компании «Украина футбол Интернешнл» (коммерческий партнер Федерации футбола), переговоры между украинскими телеканалами и агентом, который владеет правами на трансляцию матча Греция — Украина, в самом разгаре. Однако когда закончатся торги, спрогнозировать сложно. «В нашей истории известны случаи, когда вопрос о трансляции решался за несколько часов до матча», — сказал гендиректор УФИ Олег Шкреба. Ориентировочная сумма стоимости трансляции — 200—300 тысяч долларов.

По имеющейся информации, один из фаворитов возможной трансляции — телеканал «Украина», однако желание показать футбол имеют также «Интер» и УТ-1. «Пока комментировать нечего. Идут торги», — заявил директор канала «Футбол» телекомпании «Украина» Александр Денисов. Кроме того, также еще не определен телеканал, который покажет 18-го ноября ответный матч Украина — Греция.

Динамо Киев от Шурика