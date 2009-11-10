Результаты 12-го тура английской Премьер-лиги

07:09, 10 ноября 2009
Спорт
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В последней игре - боевая ничья 

Матчем Ливерпуль - Бирмингем  завершился 12-й тур английской Премьер-лиги.

Ливерпуль - Бирмингем 2:2 (Нгог 12, Джеррард 71 пен. - Бенитес 26, Джером 45)

Напомним, что раньше сыграли:

Астон Вилла - Болтон 5:1

Тоттенхэм - Сандерленд 2:0

Манчестер Сити - Бернли 3:3

Блекберн - Портсмут 3:1

Вулверхемптон - Арсенал 1:4

Халл Сити - Сток Сити 2:1

Уиган - Фулхем 1:1

Вест Хэм - Эвертон 1:2

Челси - МЮ 1:0

Матчи 13-го тура состоятся 21 ноября...

Ливерпуль (19) - Манчестер Сити (20)

Челси (30) - Вулверхэмптон (10)

Сандерленд (17) - Арсенал (25)

Халл Сити (11) - Вест Хэм (10)

Бирмингем (12) - Фулхэм (15)

Бернли (16) - Астон Вилла (21)

МЮ (25) - Эвертон (15)

... и 22 ноября

Болтон (11) - Блэкберн (13)

Тоттенхэм (22) - Уиган (14)

Сток Сити (16) - Портсмут (7)

 

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