Результаты 12-го тура английской Премьер-лиги

В последней игре - боевая ничья

Матчем Ливерпуль - Бирмингем завершился 12-й тур английской Премьер-лиги. Ливерпуль - Бирмингем 2:2 (Нгог 12, Джеррард 71 пен. - Бенитес 26, Джером 45) Напомним, что раньше сыграли: Астон Вилла - Болтон 5:1 Тоттенхэм - Сандерленд 2:0 Манчестер Сити - Бернли 3:3 Блекберн - Портсмут 3:1 Вулверхемптон - Арсенал 1:4 Халл Сити - Сток Сити 2:1 Уиган - Фулхем 1:1 Вест Хэм - Эвертон 1:2 Челси - МЮ 1:0 Матчи 13-го тура состоятся 21 ноября... Ливерпуль (19) - Манчестер Сити (20) Челси (30) - Вулверхэмптон (10) Сандерленд (17) - Арсенал (25) Халл Сити (11) - Вест Хэм (10) Бирмингем (12) - Фулхэм (15) Бернли (16) - Астон Вилла (21) МЮ (25) - Эвертон (15) ... и 22 ноября Болтон (11) - Блэкберн (13) Тоттенхэм (22) - Уиган (14) Сток Сити (16) - Портсмут (7)

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