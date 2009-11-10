Результаты 12-го тура английской Премьер-лиги
В последней игре - боевая ничья
Матчем Ливерпуль - Бирмингем завершился 12-й тур английской Премьер-лиги.
Ливерпуль - Бирмингем 2:2 (Нгог 12, Джеррард 71 пен. - Бенитес 26, Джером 45)
Напомним, что раньше сыграли:
Астон Вилла - Болтон 5:1
Тоттенхэм - Сандерленд 2:0
Манчестер Сити - Бернли 3:3
Блекберн - Портсмут 3:1
Вулверхемптон - Арсенал 1:4
Халл Сити - Сток Сити 2:1
Уиган - Фулхем 1:1
Вест Хэм - Эвертон 1:2
Челси - МЮ 1:0
Матчи 13-го тура состоятся 21 ноября...Ливерпуль (19) - Манчестер Сити (20)
Челси (30) - Вулверхэмптон (10)
Сандерленд (17) - Арсенал (25)
Халл Сити (11) - Вест Хэм (10)
Бирмингем (12) - Фулхэм (15)
Бернли (16) - Астон Вилла (21)
МЮ (25) - Эвертон (15)
... и 22 ноябряБолтон (11) - Блэкберн (13)
Тоттенхэм (22) - Уиган (14)
Сток Сити (16) - Портсмут (7)