Тайсону грозит тюрьма

Прокуратура графства Марикопа (штат Аризона, США) предъявила обвинение бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Майку Тайсону. "Железный Майк" обвиняется в употреблении и хранении наркотиков, а также в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Как передает агентство AFP, если обвинителям удастся доказать вину Тайсона по всем пунктам, 40-летнему боксеру грозит от 2 лет 3 месяцев до 7,5 лет тюрьмы. Напомним, что в прошлую пятницу экс-чемпион был арестован в Скоттсдэйле, когда он на своей машине едва не врезался в автомобиль местного шерифа.

При осмотре машины Тайсона полицейские обнаружили несколько пакетиков кокаина. Представители прокуратуры утверждают, что боксер не может рассчитывать только на принудительные общественные работы, поскольку уже не раз сидел в тюрьме.

Лента.ру