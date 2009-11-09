На пресс-конференцию Михайличенко пустят только в масках

В субботу, 7 ноября, национальная сборная Украины начала на базе ФК «Динамо» в Конча-Заспе подготовку к поединкам плей-офф ЧМ-2010 против команды Греции, которые состоятся 14 ноября в Афинах и 18-го - в Донецке, информирует пресс-служба ФФУ. А в понедельник, 9 ноября, состоится традиционный день открытых дверей: в 16.30 начнется пресс-конференция Алексея Михайличенко, после которой журналисты будут иметь возможность пообщаться с игроками и на протяжении первых 15-ти минут наблюдать за тренировкой команды.

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе Киеве пресс-служба национальной сборной сообщает журналистам, что вход на территорию базы будет позволен лишь при наличии у представителей СМИ марлевых повязок.