Валуев и Кличко начали переговоры об объединительном бое

Менеджер российского боксера Николая Валуева Борис Димитров в интервью интернет-изданию "Спорт сегодня" рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры о возможном объединительном бое его подопечного с украинцем Владимиром Кличко.

По словам Димитрова, переговоры ведутся на уровне руководства двух федераций – WBA (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация), чемпионами по версиям которых, соответственно, являются Валуев и Кличко.

"Нам такой бой интересен, промоутерам Кличко тоже. Сейчас идут переговоры на уровне двух федераций - WBA и IBF, - сказал Димитров. - Я думаю, пора Николаю выходить на серьезный уровень. Тем более, Кличко не так уж и страшен. Конечно, он очень сильный боксер, но "пробитый". После нокаута от Брюстера в нем до сих пор живет страх, который виден в каждом бою, даже в самых успешных".

Менеджер Валуева рассказал, что объединительный поединок с Кличко может состояться в Санкт-Петербурге или Москве.

Напомним, что свой следующий поединок Николай Валуев проведет 20 января в Базеле с американцем Джамилем Маклайном. В случае победы, по правилам WBA, его ждет бой с обязательным претендентом Русланом Чагаевым из Узбекистана. Что касается Владимира Кличко, то 10 марта он будет защищать свой пояс в поединке с американцем Реем Остином.

Лента.ру