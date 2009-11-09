Кличко: поздравляю Хэя, но я его нокаутирую
09:11, 09 ноября 2009Спорт
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Украинец готов драться
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко выразил уверенность в том, что он сможет нокаутировать новоиспеченного чемпиона мира WBA Девида Хэя.
"Я готов побороться с ним в любое время и я нокаутирую его. Но я его поздравляю. Он хорошо выступил, и добился хорошей очковой победы.
Счет был довольно близким. Я готов побороться с любым боксером в мире. Я готов показать всем, что являюсь сильнейшим в мире", - цитирует Кличко Sportinglife.
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