14-летний подросток в одиночку пересек Атлантику (фото)

14-летний британский подросток Майкл Перхэм (Michael Perham) из городка Potters Bar (графство Хертфордшир) стал самым юным в истории яхтсменом, совершившим одиночное плавание через Атлантику. 3 января в 10 часов утра по местному времени его 28-футовая яхта Cheeky Monkey вошла в док Нельсона в Английской бухте на юге карибского острова Антигуа через шесть с половиной недель после старта, сообщает Sky News.

Путешествие началось 18 ноября из Гибралтара, и первоначально предполагалось, что оно займет четыре недели, однако Майклу пришлось отклониться от курса из-за поломки навигационного оборудования в районе Канарских островов и островов Зеленого Мыса.

В океане мальчик был не один - его сопровождал отец, опытный яхтсмен Питер Перхэм, на своей яхте Arcturus. Питер помогал сыну справляться с возникающими трудностями по радиосвязи, однако ни разу не пришел ему на помощь лично, чтобы не нарушить условий постановки рекорда.

Майкл Перхэм начал самостоятельно плавать под парусом с семи лет и к началу своего одиночного плавания уже прошел по морю несколько тысяч километров.

Предыдущий рекорд принадлежит 15-летнему Себастьяну Кловеру, который, также в сопровождении яхты отца, совершил трехнедельное плавание от Канарских островов до острова Антигуа в январе 2003 года.

Лента.ру