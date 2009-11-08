Челси выиграл у МЮ

Результаты 12-го тура Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 12-го тура английской Премьер-лиги Халл Сити - Сток Сити 2:1 (Олофиньяна 62, Веннегор оф Хесселинк 91 - Этерингтон 29) Уиган - Фулхэм 1:1 (Бойс 13 - Демпси 39 пен.) Вест Хэм - Эвертон 1:2 (Хаттон 65 автогол - Саа 27, Гослинг 64) Челси - МЮ 1:0 (Терри 76) Напомним, что вчера сыграли: Астон Вилла - Болтон 5:1 (Эшли Янг 5, Агбонлахор 43, Карью 53, Милнер 72, Куэльяр 75 - Элмандер 45) Тоттенхэм - Сандерленд 2:0 (Кин 12, Хаддлстоун 68) Манчестер Сити - Бернли 3:3 (Райт-Филлипс 43, Туре 55, Беллами 58 - Александер 19, Флетчер 32, Макдональд 87) Блэкберн - Портсмут 3:1 (Робертс 52, 86, Нельсен 73 - О`Хара 15) Вулверхэмптон - Арсенал 1:4 (Крэддок 89 - Зубар 28 автогол, Эдуардо 36, Фабрегас 45, Аршавин 66) ... а завтра тур завершат: Ливерпуль, имеющий пока 18 очков, и Бирмингем (11).

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