Хэй повредил руку об голову Валуева

Британский боксер Дэвид Хэй, отобравший в субботу в Нюрнберге титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе у Николая Валуева, признался, что уже в начале боя повредил правую руку о голову россиянина, приводит слова 29-летнего британца Reuters.

"Уже в начале боя я попал по его голове. Оказалось, что это самая твердая штука, по которой я когда-либо бил, - рассказал британец. - Это все равно, что колотить по кирпичной стене. Я почти уверен, что сломал себе руку".

Хэй отметил, что повреждение сказалось на его тактике ведения боя. "Я повредил правую руку во втором или третьем раунде, поэтому не мог часто ее использовать, - сказал он. - Пришлось идти к победе одной левой, включить ноги и действовать умно".

"Голову в этом бою я включил по полной. Вообще, за последние полгода я стал дисциплинированнее", - добавил новый чемпион мира.

Не скупившийся до боя на различного рода колкости в адрес Валуева, часть из которых была за гранью приличия, Хэй и после поединка не смог остановиться. "Я заставил его выглядеть в ринге, как любителя. До боя кто-то сомневался в моем мастерстве, но я сделал достаточно для этой победы", - сказал он.

Дэвид Хэй стал новым британским чемпионом мира в самой престижной весовой категории после знаменитого Леннокса Льюиса, ушедшего "на покой" в 2003 году.

РИА "Новости"