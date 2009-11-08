Валуев: сказывалась разница в весе

Британец Дэвид Хэй выиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе у Николая Валуева благодаря уверенной победе в последнем из 12 раундов поединка, считает сам российский боксер.

"Все решилось в последнем раунде, - сказал после поединка Валуев. - Именно он стал определяющим".

За время поединка Валуев сумел нанести по своему сопернику лишь несколько силовых ударов, когда Хэй застаивался в углах ринга или у канатов. "Главной проблемой для меня стала скорость соперника, - признался Валуев. - Я практически не мог работать своей правой рукой, да и разница в весе - больше 40 кг - сказывалась", - приводит его слова РИА "Новости".