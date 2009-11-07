Результаты 12-го тура английской Премьер-лиги

21:10, 07 ноября 2009
Спорт
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... а завтра - Челси - МЮ

Завершились сегодняшние матчи 12-го тура английской Премьер-лиги

Астон Вилла - Болтон 5:1 (Эшли Янг 5, Агбонлахор 43, Карью 53, Милнер 72, Куэльяр 75 - Элмандер 45)

Тоттенхэм - Сандерленд 2:0 (Кин 12, Хаддлстоун 68)

Манчестер Сити - Бернли 3:3 (Райт-Филлипс 43, Туре 55, Беллами 58 - Александер 19, Флетчер 32, Макдональд 87)

Блэкберн - Портсмут 3:1 (Робертс 52, 86, Нельсен 73 - О`Хара 15)

Вулверхэмптон - Арсенал 1:4 (Крэддок 89 - Зубар 28 автогол, Эдуардо 36, Фабрегас 45, Аршавин 66)

Завтра играют (в скобках набранные очки):

Халл Сити (8) - Сток Сити (16)

Уиган (13) - Фулхэм (14)

Вест Хэм (10) - Эвертон (12)

Челси (27) - МЮ (25)

Послезавтра тур завершат:

Ливерпуль (18) - Бирмингем (11)

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