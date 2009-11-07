Президент "Интера" побаивается "Рубина"

Президент миланского "Интера" Массимо Моратти считает, что "Рубин" не менее опасен, чем "Барселона".

"Я с самого начала говорил, что команда "Рубин" способна преподнести сюрприз в нашей группе. Когда я только увидел результаты жеребьевки, то сразу подумал, что "Интеру" и "Барселоне" следует побаиваться этой команды.

Я смотрел домашний матч "Рубина" против "Барселоны" и должен признаться, что российская команда мне понравилась. Этот клуб очень грамотно подготовлен тактически, и потому нам будет непросто сыграть против их в Милане", - сказал Моратти.

Чемпион