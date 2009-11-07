Президент "Интера" побаивается "Рубина"
18:59, 07 ноября 2009Спорт
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"Казанцы способны преподнести сюрприз"
Президент миланского "Интера" Массимо Моратти считает, что "Рубин" не менее опасен, чем "Барселона".
"Я с самого начала говорил, что команда "Рубин" способна преподнести сюрприз в нашей группе. Когда я только увидел результаты жеребьевки, то сразу подумал, что "Интеру" и "Барселоне" следует побаиваться этой команды.
Я смотрел домашний матч "Рубина" против "Барселоны" и должен признаться, что российская команда мне понравилась. Этот клуб очень грамотно подготовлен тактически, и потому нам будет непросто сыграть против их в Милане", - сказал Моратти.
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