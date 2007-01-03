”Челси” не воспользовался осечкой ”Манчестер Юнайтед”

В чемпионате Англии по футболу состоялись матчи 22-го тура. Лидер первенства "Манчестер Юнайтед" не сумел удержать победу в матче с "Ньюкаслом". Команда сэра Алекса Фергюсона вынуждена была отыгрываться, после того, как на 33-й минуте Милнер открыл счет. Затем Пол Скоулз в конце первого и в начале второго таймов сделал дубль и вывел манкунианцев вперед, но Дэвид Эдгар за четверть часа до финального свистка восстановил равновесие.

Ближайший преследователь "Манчестер Юнайтед", лондонский "Челси", не сумел воспользоваться осечкой конкурента. "Аристократы" играли в Бирмингеме с местной "Астон Виллой" и добились только нулевой ничьи. "Челси" большую часть матча владел большим игровым преимуществом, но воплотить его в забитые голы так и не сумел. Выгодные моменты в первом тайме и в концовке встречи имели Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард, но с близкого расстояния не сумели попасть в ворота. Теперь у "МЮ" – 54 очка, у "Челси" – 48 очков.

На третье место с 40 очками вышел "Ливерпуль". Команда Рафаэля Бенитеса разгромила со счетом 3:0 ближайшего конкурента, "Болтон". Мячи забили Питер Крауч, Стивен Джеррард и Дирк Кейт. У "Болтона" осталось 39 очков. Столько же очков у лондонского "Арсенала", который со счетом 4:0 дома разгромил "Чарльтон". Впервые после травмы на поле вышел капитан "канониров" Тьерри Анри, который отметился забитым голом.

Теперь в чемпионате Англии наступил перерыв до 13 января. Не исключено, что до этого времени основные претенденты на чемпионский титул и места в зоне Лиги чемпионов (с первого по четвертое) объявят о покупках новых футболистов. В первую очередь это касается "Челси", который из-за травм ведущих игроков потерял несколько очков в матчах с аутсайдерами.

Лента.ру