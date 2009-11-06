УЕФА проверяет подготовку к Евро-2012 в Харькове

Делегация УЕФА во главе с исполнительный директором Дэвидом ТЕЙЛОРОМ ознакомилась с ходом подготовки Харькова к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, делегация, в состав которой входил также директор УЕФА Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН, встретилась с руководителями местной власти, а также побывала на основных объектах Харькова, которые готовятся к Евро-2012.

В частности, делегация посетила стадион «Металлист», международный аэропорт «Харьков», осмотрела учебный спортивно-тренировочный центр футбольного клуба «Металлист», общежития Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, а также 4-звездную гостиницу «Аврора».

Делегацию УЕФА на всех объектах сопровождал и ознакомил с состоянием реализации проектов президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

Он сообщил членам делегации УЕФА, что реконструкция стадиона «Металлист» – главной спортивной арены Харькова – почти завершена, и он будет торжественно открыт 5 декабря 2009 г., намного месяцев раньше запланированного строка. В частности, на сегодня уже подготовлен план управления стадионом. Его разработка проводилась с привлечением иностранных специалистов, а также с учетом опыта лучших стадионов Европы и прежде всего Германии, Австрии и Швейцарии – стран, которые проводили предыдущие футбольные чемпионаты 2006 и 2008 годов. С целью устранения замечаний и выполнения рекомендаций УЕФА недавно подписан контракт с компанией «Арена КОМ» (Германия) для разработки схемы управления стадионом и концепции безопасности с учетом путей эвакуации.

Во время посещения аэропорта «Харьков» А.ЯРОСЛАВСКИЙ сообщил, что проект реализуется с опережением плана, и все работы по строительству объектов инфраструктуры и реконструкции аэропорта «Харьков» будут завершены в 2010 г.

Во время встречи с мэром Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ Д.ТЕЙЛОР отметил значительный прогресс в процессе подготовки города к Евро-2012, а также профессионализм тех, кто реализует проекты.

«Наша команда много работает, чтобы сделать правильные выводы относительно участия украинских городов в европейском футбольном форуме 2012 года. Относительно Харькова - кроме значительного прогресса, можно отметить качество документов, которые предоставляются городом в распоряжение УЕФА. Это еще раз подтверждает, что подготовкой к Евро-2012 в Харькове занимаются профессионалы», - сказал Д.ТЕЙЛОР.

В свою очередь, М.ДОБКИН отметил, что о большом количестве проектов к Евро-2012 Харьков готов доложить как о реализованных.

«Если во время предыдущих встреч мы говорили о большом количестве проектов в будущем времени, то сегодня мы говорим о них как о реализованных», - сказал М.ДОБКИН.

Во время общения с руководством юридической академии Д.ТЕЙЛОР отметил, что подготовка Харькова к Евро-2012 будет содействовать развитию футбола и всей инфраструктуры города. Он выразил надежду, что для Украины Евро-2012 - это большая возможность продемонстрировать себя в современном мире.

Сегодняшний приезд должностных лиц УЕФА в Харьков является последним в канун окончательного решения УЕФА, которое должно быть обнародовано 10 декабря 2009 г., относительно определения городов, которые будут принимать финальную часть Евро-2012.

В поездке в Харьков делегацию УЕФА сопровождали, в частности, директор Координационного бюро, заместитель министра Кабинета министров Украины Илья ШЕВЛЯК, заместитель директора Координационного бюро Арсен ПОПЕЛЬ, директор Местного организационного комитета «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, директор Департамента по организации мероприятий турнира Юрий БАРБАШ.

Справка УНИАН. Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012 реализует группа DCH - одна из самых больших бизнес-групп Украины. Бенефициар – А.ЯРОСЛАВСКИЙ. Комплексная программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности, стадион «Металлист») и международного аэропорта «Харьков».