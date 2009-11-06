Луческу: пришлось поговорить с футболистами немного жестко

Главный тренер «Шахтера», одержавшего вчера очередную победу в групповой стадии Лиги Европы УЕФА прокомментировал игру своих подопечных.

"В целом, думаю, получилась хорошая игра. Если говорить о нашей команде, то в первом тайме у игроков в какой-то степени не было должной концентрации. В перерыве пришлось поговорить с футболистами немного жестко, и дальше они заиграли иначе. В отличие от первого тайма, во втором мы больше контролировали мяч, вынуждали соперника атаковать и тем самым раскрываться, у нас появлялись возможности провести свои атаки.

Отмечу, что результат соответствует тому, что происходило на поле. Наши футболисты использовали ошибки соперника. И мы сегодня по праву были сильнее. Мы знали, что «Тулуза» будет действовать достаточно агрессивно, наши игроки это почувствовали. Поэтому в перерыве и было сказано, чтобы они быстрее работали с мячом, быстрее отдавали его друг другу. В этом смысле второй тайм получился лучше первого. Теперь мы попытаемся обыграть «Брюгге», чтобы каким-то образом помочь «Тулузе»", - сказал Луческу.

ФК "Шахтер"