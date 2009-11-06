Результаты матчей Лиги Европы
Шахтер досрочно вышел в плей-офф
5 ноября состоялись матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы
Группа A
Динамо (Загреб) - Аякс 0:2
Андерлехт - Тимишоара 3:1
После 4-х туров: Андерлехт - 8 очков, Аякс 8, Тимишоара 2, Динамо 0*
* С Динамо сняты три очка за беспорядки на трибунах в матче с Тимишоарой, решение может быть обжаловано.
Группа B
Дженоа - Лилль 3:2
Славия (Прага) - Валенсия 2:2
После 4-х туров: Лилль - 7 очков, Валенсия - 6, Дженоа 6, Славия 2
Группа C
Гамбург - Селтик 0:0
Рапид (Вена) - Хапоэль (Тель-Авив) 0:3
После 4-х туров: Хапоэль - 9 очков, Гамбург 7, Рапид 4, Селтик 2
Группа D
Херенвен - Герта 2:3
Спортинг (Лиссабон) - Вентспилс 1:1
После 4-х туров: Спортинг - 10 очков, Херенвен 4, Герта 4, Вентспилс 3
Группа E
Рома - Фулхэм 2:1
Базель - ЦСКА (София) 3:1
После 4-х туров: Базель - 9 очков, Рома 7, Фулхэм 5, ЦСКА 1
Группа F
Штурм - Панатинаикос 0:1
Динамо (Бухарест) - Галатасарай 0:3
После 4-х туров: Галатасарай - 10 очков, Панатинаикос 9, Динамо 3, Штурм 1
Группа G
Левски - Ред Булл (Зальцбург) 0:1
Вильярреал - Лацио 4:1
После 4-х туров: Ред Булл - 12 очков, Лацио 6, Вильярреал 6, Левски 0
Группа H
Твенте - Шериф 2:1
Фенербахче - Стяуа 3:1
После 4-х туров: Фенербахче - 9 очков, Твенте 7, Шериф 4, Стяуа 2
Группа I
АЕК (Афины) - БАТЭ 2:2
Эвертон - Бенфика 0:2
После 4-х туров: Бенфика - 9 очков, Эвертон 6, АЭК и БАТЭ - по 4
Группа J
Тулуза - Шахтер 0:2
Партизан - Брюгге 2:4
После 4-х туров: Шахтер - 12 очков, Брюгге 7, Тулуза 4, Партизан 0
Группа K
Клуж - Спарта (Прага) 2:3
Копенгаген - ПСВ Эйндховен 1:1
После 4-х туров: ПСВ - 8 очков, Спарта 7, Копенгаген 4, Клуж 3
Группа L
Насьонал - Атлетик (Бильбао) 1:1
Вердер - Аустрия (Вена) 2:0
После 4-х туров: Вердер - 10 очков, Атлетик 7, Аустрия 2, Насьональ 2
Игры 5-го тура назначены на 2 декабря:
Группа A. Тимишоара - Аякс, Андерлехт - Динамо (Загреб)
Группа B. Валенсия - Лилль, Славия (Прага) - Дженоа
Группа C. Гамбург - Рапид (Вена), Селтик - Хапоэль (Тель-Авив)
Группа G. Левски - Вильярреал, Ред Булл (Зальцбург) - Лацио
Группа H. Твенте - Фенербахче, Шериф - Стяуа
Группа I. АЕК (Афины) - Эвертон, БАТЭ - Бенфика
... и 3 декабря:
Группа D. Вентспилс - Герта, Спортинг - Херенвен
Группа E. Рома - Базель, Фулхэм - ЦСКА (София)
Группа F. Галатасарай - Панатинаикос, Динамо (Бухарест) - Штурм
Группа J. Тулуза - Партизан, Шахтер - Брюгге
Группа K. ПСВ Эйндховен - Спарта (Прага), Копенгаген - Клуж
Группа L. Аустрия (Вена) - Атлетик (Бильбао), Вердер - Насьонал
Игры 6-го тура пройдут 16 декабря:
Группа D. Герта - Спортинг, Херенвен - Вентспилс
Группа E. Базель - Фулхэм, ЦСКА (София) - Рома
Группа F. Панатинаикос - Динамо (Бухарест), Штурм - Галатасарай
Группа J. Партизан - Шахтер, Брюгге - Тулуза
Группа K. Спарта (Прага) - Копенгаген, Клуж - ПСВ Эйндховен
Группа L. Атлетик (Бильбао) - Вердер, Насьонал - Аустрия (Вена)
... и 17 декабря:
Группа A. Аякс - Андерлехт, Динамо (Загреб) - Тимишоара
Группа B. Лилль - Славия (Прага), Дженоа - Валенсия
Группа C. Рапид (Вена) - Селтик, Хапоэль (Тель-Авив) - Гамбург
Группа G. Вильярреал - Ред Булл (Зальцбург), Лацио - Левски
Группа H. Фенербахче - Шериф, Стяуа - Твенте
Группа I. Эвертон - БАТЭ, Бенфика - АЕК (Афины)