Результаты матчей Лиги Европы

5 ноября состоялись матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы

Группа A

Динамо (Загреб) - Аякс 0:2

Андерлехт - Тимишоара 3:1

После 4-х туров: Андерлехт - 8 очков, Аякс 8, Тимишоара 2, Динамо 0*

* С Динамо сняты три очка за беспорядки на трибунах в матче с Тимишоарой, решение может быть обжаловано.

Группа B

Дженоа - Лилль 3:2

Славия (Прага) - Валенсия 2:2

После 4-х туров: Лилль - 7 очков, Валенсия - 6, Дженоа 6, Славия 2

Группа C

Гамбург - Селтик 0:0

Рапид (Вена) - Хапоэль (Тель-Авив) 0:3

После 4-х туров: Хапоэль - 9 очков, Гамбург 7, Рапид 4, Селтик 2

Группа D

Херенвен - Герта 2:3

Спортинг (Лиссабон) - Вентспилс 1:1

После 4-х туров: Спортинг - 10 очков, Херенвен 4, Герта 4, Вентспилс 3

Группа E

Рома - Фулхэм 2:1

Базель - ЦСКА (София) 3:1

После 4-х туров: Базель - 9 очков, Рома 7, Фулхэм 5, ЦСКА 1

Группа F

Штурм - Панатинаикос 0:1

Динамо (Бухарест) - Галатасарай 0:3

После 4-х туров: Галатасарай - 10 очков, Панатинаикос 9, Динамо 3, Штурм 1

Группа G

Левски - Ред Булл (Зальцбург) 0:1

Вильярреал - Лацио 4:1

После 4-х туров: Ред Булл - 12 очков, Лацио 6, Вильярреал 6, Левски 0

Группа H

Твенте - Шериф 2:1

Фенербахче - Стяуа 3:1

После 4-х туров: Фенербахче - 9 очков, Твенте 7, Шериф 4, Стяуа 2

Группа I

АЕК (Афины) - БАТЭ 2:2

Эвертон - Бенфика 0:2

После 4-х туров: Бенфика - 9 очков, Эвертон 6, АЭК и БАТЭ - по 4

Группа J

Тулуза - Шахтер 0:2

Партизан - Брюгге 2:4

После 4-х туров: Шахтер - 12 очков, Брюгге 7, Тулуза 4, Партизан 0

Группа K

Клуж - Спарта (Прага) 2:3

Копенгаген - ПСВ Эйндховен 1:1

После 4-х туров: ПСВ - 8 очков, Спарта 7, Копенгаген 4, Клуж 3

Группа L

Насьонал - Атлетик (Бильбао) 1:1

Вердер - Аустрия (Вена) 2:0

После 4-х туров: Вердер - 10 очков, Атлетик 7, Аустрия 2, Насьональ 2

Игры 5-го тура назначены на 2 декабря:

Группа A. Тимишоара - Аякс, Андерлехт - Динамо (Загреб)

Группа B. Валенсия - Лилль, Славия (Прага) - Дженоа

Группа C. Гамбург - Рапид (Вена), Селтик - Хапоэль (Тель-Авив)

Группа G. Левски - Вильярреал, Ред Булл (Зальцбург) - Лацио

Группа H. Твенте - Фенербахче, Шериф - Стяуа

Группа I. АЕК (Афины) - Эвертон, БАТЭ - Бенфика

... и 3 декабря:

Группа D. Вентспилс - Герта, Спортинг - Херенвен

Группа E. Рома - Базель, Фулхэм - ЦСКА (София)

Группа F. Галатасарай - Панатинаикос, Динамо (Бухарест) - Штурм

Группа J. Тулуза - Партизан, Шахтер - Брюгге

Группа K. ПСВ Эйндховен - Спарта (Прага), Копенгаген - Клуж

Группа L. Аустрия (Вена) - Атлетик (Бильбао), Вердер - Насьонал

Игры 6-го тура пройдут 16 декабря:

Группа D. Герта - Спортинг, Херенвен - Вентспилс

Группа E. Базель - Фулхэм, ЦСКА (София) - Рома

Группа F. Панатинаикос - Динамо (Бухарест), Штурм - Галатасарай

Группа J. Партизан - Шахтер, Брюгге - Тулуза

Группа K. Спарта (Прага) - Копенгаген, Клуж - ПСВ Эйндховен

Группа L. Атлетик (Бильбао) - Вердер, Насьонал - Аустрия (Вена)

... и 17 декабря:

Группа A. Аякс - Андерлехт, Динамо (Загреб) - Тимишоара

Группа B. Лилль - Славия (Прага), Дженоа - Валенсия

Группа C. Рапид (Вена) - Селтик, Хапоэль (Тель-Авив) - Гамбург

Группа G. Вильярреал - Ред Булл (Зальцбург), Лацио - Левски

Группа H. Фенербахче - Шериф, Стяуа - Твенте

Группа I. Эвертон - БАТЭ, Бенфика - АЕК (Афины)