Шахтер досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

00:01, 06 ноября 2009
Спорт
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Результаты групп G-L

Завершились матчи в группах G-L группового раунда Лиги Европы.

Группа G

Левски - Ред Булл (Зальцбург) 0:1

Вильярреал - Лацио 4:1

После четырех туров: Ред Булл - 12 очков, Лацио 6, Вильярреал 6, Левски 0

Группа H

Твенте - Шериф 2:1

Фенербахче - Стяуа 3:1

После четырех туров: Фенербахче - 9 очков, Твенте 7, Шериф 4, Стяуа 2

Группа I

АЕК (Афины) - БАТЭ 2:2

Эвертон -  Бенфика 0:2

После четырех туров: Бенфика - 9 очков, Эвертон 6, АЭК и БАТЭ - по 4

Группа J

Тулуза - Шахтер 0:2

Партизан - Брюгге 2:4

После четырех туров: Шахтер - 12 очков, Брюгге 7, Тулуза 4, Партизан 0

Группа K

Клуж - Спарта (Прага) 2:3

Копенгаген - ПСВ Эйндховен 1:1

После четырех туров: ПСВ - 8 очков, Спарта 7, Копенгаген 4, Клуж 3

Группа L

Насьонал - Атлетик (Бильбао) 1:1

Вердер - Аустрия (Вена) 2:0

После четырех туров: Вердер - 10 очков, Атлетик 7, Аустрия 2, Насьональ 2

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