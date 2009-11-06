Шахтер досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
Результаты групп G-L
Завершились матчи в группах G-L группового раунда Лиги Европы.
Группа G
Левски - Ред Булл (Зальцбург) 0:1
Вильярреал - Лацио 4:1
После четырех туров: Ред Булл - 12 очков, Лацио 6, Вильярреал 6, Левски 0
Группа HТвенте - Шериф 2:1
Фенербахче - Стяуа 3:1
После четырех туров: Фенербахче - 9 очков, Твенте 7, Шериф 4, Стяуа 2
Группа IАЕК (Афины) - БАТЭ 2:2
Эвертон - Бенфика 0:2
После четырех туров: Бенфика - 9 очков, Эвертон 6, АЭК и БАТЭ - по 4
Группа JТулуза - Шахтер 0:2
Партизан - Брюгге 2:4
После четырех туров: Шахтер - 12 очков, Брюгге 7, Тулуза 4, Партизан 0
Группа KКлуж - Спарта (Прага) 2:3
Копенгаген - ПСВ Эйндховен 1:1
После четырех туров: ПСВ - 8 очков, Спарта 7, Копенгаген 4, Клуж 3
Группа LНасьонал - Атлетик (Бильбао) 1:1
Вердер - Аустрия (Вена) 2:0
После четырех туров: Вердер - 10 очков, Атлетик 7, Аустрия 2, Насьональ 2