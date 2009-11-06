Шахтер досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

Результаты групп G-L

Завершились матчи в группах G-L группового раунда Лиги Европы. Группа G Левски - Ред Булл (Зальцбург) 0:1 Вильярреал - Лацио 4:1 После четырех туров: Ред Булл - 12 очков, Лацио 6, Вильярреал 6, Левски 0 Группа H Твенте - Шериф 2:1 Фенербахче - Стяуа 3:1 После четырех туров: Фенербахче - 9 очков, Твенте 7, Шериф 4, Стяуа 2 Группа I АЕК (Афины) - БАТЭ 2:2 Эвертон - Бенфика 0:2 После четырех туров: Бенфика - 9 очков, Эвертон 6, АЭК и БАТЭ - по 4 Группа J Тулуза - Шахтер 0:2 Партизан - Брюгге 2:4 После четырех туров: Шахтер - 12 очков, Брюгге 7, Тулуза 4, Партизан 0 Группа K Клуж - Спарта (Прага) 2:3 Копенгаген - ПСВ Эйндховен 1:1 После четырех туров: ПСВ - 8 очков, Спарта 7, Копенгаген 4, Клуж 3 Группа L Насьонал - Атлетик (Бильбао) 1:1 Вердер - Аустрия (Вена) 2:0 После четырех туров: Вердер - 10 очков, Атлетик 7, Аустрия 2, Насьональ 2

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