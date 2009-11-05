"Милан" примет участие в открытии нового стадиона в Казахстане

Знаменитый итальянский футбольный клуб "Милан" примет участие в открытии нового стадиона Астаны, сообщил находящемуся в Риме с официальным визитом президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву премьер-министр Италии и патрон клуба Сильвио Берлускони.

"Я подтвердил президенту Казахстана, что "Милан" посетит Астану, чтобы открыть новый стадион в Астане, и мы сдержим это обещание", - заявил Берлускони в четверг вечером в ходе совместной пресс-конференции с Назарбаевым в Риме.

РИА "Новости"