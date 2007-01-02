Сколько в мире велосипедов?

Количество владельцев велосипедов в Индии и Китае сокращается, тогда как в Европе спрос на велосипеды, наоборот, увеличивается на фоне проводимых кампаний по популяризации этого вида транспорта. В настоящее время в мире существует около 1,6 млрд велосипедов, при этом 500 млн из них приходятся на Китай, 250 млн - на Европу, и 150 млн - на США, передает Reuters.

Китай и Индия - мировые лидеры среди производителей велосипедов. В 2005 г. в Китае было произведено около 80 млн, или около 60% всех велосипедов, произведенных за указанный год в мире, тогда как на долю Индии приходится 11%. В то же время количество реализуемых велосипедов в Китае за последние несколько лет сократилось в два раза по сравнению с 1990-ми годами: с 40 млн до 20 млн. В Индии число владельцев велосипедов сократилось с 45 млн человек в 1995г. до 31 млн в 2005г. Велосипеды - самый распространенный вид транспорта в сельских районах Индии и Китая.

В Европе велосипеды стали популярны с увеличением числа автомобилей и проблемами, связанными с их парковкой. Например, 35% передвижений на близкие расстояния в Амстердаме осуществляется на велосипедах. Европейские страны выделяю специальные велозоны для безопасного движения велосипедистов, в Германии общая протяженность таких "велодорожек" достигает 40 тыс. км. Великобритания планирует к 2012 г. увеличить использование велосипедов в 4 раза.

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