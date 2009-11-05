Шева: не надо ни в кого тыкать пальцем

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Шевченко, признанный игроком матча во вчерашнем поединке Лиги чемпионов между киевлянами и миланским "Интером" (1:2 в пользу итальянцев), не стал искать виновных в проигрыше своей команды:

"Играет команда. Не надо ни в кого тыкать пальцем. Все вместе мы должны решать эту проблему и в следующей игре сыграть намного лучше", - сказал форвард .

О причинах поражения Шева высказался так: "У нас много молодых игроков, не все из которых сумели справиться с напряжением матча, и вообще у нас молодая команда. Все мы сегодня сыграли немножко неправильно".

Динамомания