Как «Динамо» из «Интера» сделало лидера группы

1:2 в матче «Динамо» против «Интера» - это, очевидно, максимум того, что может выдать в настоящее время киевская команда. И на том спасибо. А говорить о нефарте на последних минутах, об упущенной удаче во вчерашнем матче могут лишь те, кто его не видел.

Мы же смотрели неотрывно и страстно, желая увидеть как наш чемпион побеждает итальянского, как Шевченко передает очередной «привет» «Интеру», как Газзаев наконец отдает долги Моуриньо.

Все это было. Но только в первом тайме и, в сущности, весь матч можно считать состоящим из двух частей - красной и черной, позитивной и негативной.

Следовательно, имеем две новости: приятную и неприятную.

Первая - «Интер» привез гуманитарную помощь для первого в Украине семейного дома для онкобольных детей и их родителей (300 комплектов детской одежды, разнообразные принадлежности для учебы, игрушки, клубные сувениры и тому подобное. Их вручал сам Луиш Фигу, который в настоящее время после завершения карьеры игрока стал полпредом клуба на общественных мероприятиях).

Вторая - «Интер» увез из Киева три полноценных очка, которые не просто вывели команду в лидеры группы F, а могут стать для нее решающими в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Чемпион Италии, который, казалось, увяз в полосе неудач (на протяжении года не выигрывал в еврокубках), после визита в Киев счастливым образом выскочил из аутсайдеров группы в лидеры.

Так ведь на их месте должны были быть мы, вспомним незабвенного СемёнСемёныча. Напьемся - будем, а рассуждая на трезвую голову скажем себе, что на сегодняшний день нет оснований считать «Динамо» реальным конкурентом «Барсе» с «Интером». К величайшему сожалению, ведь до матча у бело-синих действительно горели глаза, преисполненные желанием именно в этом матче решить для себя основные вопросы группового турнира.

«Мы не чувствуем неуверенности и не имеем комплексов перед великими клубами, такими как "Интер". В игре любого противника есть недостатки, и мы постараемся воспользоваться ими» - ну кто из нас не подписался бы под этими словами Газзаева!

Конечно, последние матчи киевлян оставляли несколько неприятные воспоминания. В играх против середняков национального чемпионата - «Арсенала», «Оболони», «Карпат» динамовская защита явно не была образцом надежности, и главное, не ощущался четкий рисунок игры в атаке, голы рождались через силу. Кубковый матч с «Шахтером» оказался вообще проигранным, как говорят, без особых вариантов.

Как-то неожиданно квалификация «Динамо» - чемпиона и лидера (да и его главного тренера) оказалась под вопросом, и нужно было что-то доказывать обязательно, без промедления.

Вчера сделать это не удалось. Можно, понятное дело, напомнить, что оппонентом был не кто-нибудь, а чемпион и лидер одного из самых сильных чемпионатов Европы, можно что-то говорить о сложном календаре, но и «Динамо», и «Интер» провели в октябре ровно по шесть матчей.

Поэтому остается удивляться, как кардинально изменился ход игры вчера после перерыва, какие дополнительные силы нашли в себе гости, чтобы так давить и в конечном итоге дожать динамовцев.

«Динамо» вышло на поле в Киеве в том же составе, что и две недели тому назад в Милане. Газзаев вроде давал понять, что полностью доволен как тогдашним результатом, так и этими игроками, надеется на них. В свою очередь Моуриньо сделал одну замену, но какую! Аргентинец Милито стал головной болью для защиты киевлян и мог еще на 35 минуте в первом тайме наделать им неприятностей. Выскочил один на один с Богушем, но... оттянул удовольствие, сохранил интригу вплоть до конца матча, эстет эдакий.

В целом, уже по первому тайму создавалось впечатление, что хозяева как бы согласились играть вторым номером, отдавая инициативу и пространство гостям .

Некоторое время эта тактика «Динамо» срабатывала, на каждый удар «Интера» киевляне отвечают довольно остро. На ударной позиции оказывались Ярмоленко, Нинкович, Шевченко. Это еще полумоменты, но и они вынуждают напрягаться защиту итальянцев.

И наконец Шева проявился во всей красе. Как на тренировке мастерски принимает мяч на грудь и с лету эдаким навесным ударом под перекладину - учись кто не умеет.

И дальше можно было развить успех. Но не удалась быстрая контратака, когда Нинкович с Шевченко и Милевским выскочили в «три на три» против итальянцев, не выполнил как следует длинную передачу Еременко, не идут штрафные у того же Шевченко. К сожалению, совсем сбился прицел у Милевского, который ни разу не приложился по воротам гостей.

Подобное расточительство, нечеткость в передачах, ударах по воротам, несогласованность командных действий «вылезают боком» и в играх с менее квалифицированным соперником. Этого не компенсируешь прессингом и бросанием в ноги под удар.

Для примера, Ярмоленко можно было бы назвать одним самых полезных игроков «Динамо» в отчетном матче. Перепахал парень весь левый край поля, километраж «намотал», явно больше других. Во втором тайме был момент, когда он дважды подряд промчался от ворот до ворот, принимая участие и в атаке, и в защите. Но - вот если бы попал уже в самом дебюте матча, на 2 мин., как следует по мячу, забил бы гол, цены б ему не было. То же касается и Нинковича, который не раз мог отметиться прицельным ударом.

Так и складывалась вся игра у «Динамо» - неравно, какими-то отрывками, больше получалось в разрушении, меньше в создании. Опять заметно, что у многих игроков наблюдается недержание мяча, неумение отдать удобный пас. Эти технические огрехи просто разрушали командную игру, когда нужно было сдержать «Интер», перевести игру подальше от своих ворот.

Чем ближе было до финального свистка, тем меньше было уверенности в том, что «Динамо» сохранит победный счет. Запахло жареным даже для тех, кто был в масках. Киевляне начали играть на отбивание и здесь бы самое время замены сделать, как-то перезагрузить игру. Но и Гусев не усилил команду, и Газзаев почему-то больше никого подходящего не нашел на скамье запасных. А говорил ведь, что в команде есть много молодых и перспективных…

Проще простого сделать виновником досадного поражения Богуша. Ошибки вратаря всегда несут в себе привкус фатальности, исправить их, как правило, невозможно. Но если вся команда «садится» в защиту, если Хачериди с Алмейдой теряют своих визави в центре штрафной площадки. Почему Снейдера, когда тот забивал второй мяч, пытался удержать Вукоевич, а не центральные защитники. Они что, играли в персоналку, не умеют читать игру?

В прошлом году аналогичные инфарктные проигрыши «Динамо» в Лиге чемпионов на последних минутах объяснялись некоей потерей концентрации, но, к сожалению, все выглядит более запущенным.

Рецепты давать - дело специалистов футбола. Надеемся лишь, что им, как и обычным болельщикам «Динамо», видно, что и тогда, и сейчас команде не хватает ярких, технически искусных исполнителей, способных на скорости точно отдать пас, четко принять мяч, метко ударить по воротам.

В конечном итоге, все тренерские установки и замыслы упираются именно в эти обстоятельства.

А теперь взглянем на календарь. Впереди в группе два тура и «Динамо» еще не потеряло шансы даже на первое место.

Но будет совсем не удивительно, если «Барса» «раскатает ничейку» с итальянцами прежде чем ехать в Киев.

Как там в УЕФА насчет списка сомнительных матчей? Продолжение следует?

Олег Савицкий

Фото - УНИАН