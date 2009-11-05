Результаты матчей Лиги чемпионов

3-4 ноября были сыграны матчи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Группа A

Бавария - Бордо 0:2 (Гуркюфф 37, Шамах 90)

Маккаби - Ювентус 0:1 (Каморанези 45)

После четырех туров: Бордо - 10 очков, Ювентус 8, Бавария 4, Маккаби 0

Группа B

Бешикташ - Вольфсбург 0:3 (Мисимович 14, Гентнер 80, Дзеко 87)

МЮ - ЦСКА 3:3 (Оуэн 29, Скоулз 84, Валенсия 90 - Дзагоев 25, Красич 31, Березуцкий 47)

После четырех туров: МЮ - 10 очков, Вольфсбург 7, ЦСКА 4, Бешикташ 1

Группа C

Милан - Реал 1:1 (Роналдиньо 35 пен. - Бензема 29)

Марсель - Цюрих 6:1 (Эгертер 3 автогол, Абриэль 11, Ньянг 51, Хилтон 80, Шейру 87, Брандао 90 - Алфонсе 31)

После четырех туров: Реал - 7 очков, Милан 7, Марсель 6, Цюрих 3

Группа D

АПОЭЛ - Порту 0:1 (Фалькао 84)

Атлетико - Челси 2:2 (Агуэро 66, 90 - Дрогба 82, 88)

После четырех туров: Челси - 10 очков, Порту 9, Атлетико 2, АПОЕЛ 1

Группа E

Фиорентина - Дебрецен 5:2 (Муту 14, Дайнелли 52, Монтоливо 59, Маркьонни 61, Джилардино 74 - Рудолф 38, Кулибали 70)

Лион - Ливерпуль 1:1 (Лопес 90 - Бабель 83)

После четырех туров: Лион - 10 очков, Фиорентина 9, Ливерпуль - 4, Дебрецен 0

Группа F

Рубин - Барселона 0:0

Динамо - Интер 1:2 (Шевченко 21 - Милито 86, Снейдер 89)

После четырех туров: Интер 6 очков, Барселона и Рубин - по 5, Динамо 4

Группа G

Севилья - Штутгарт 1:1 (Навас 14 - Кузьманович 79)

Униря - Глазго Рейнджерс 1:1 (Онофрас 88 - Маккалох 78)

После четырех туров: Севилья - 10 очков, Униря 5, Штутгарт 3, Рейнджерс 2

Группа H

Стандард - Олимпиакос 2:0 (Мбокани 31, Йованович 88)

Арсенал - АЗ Алкмаар 4:1 (Фабрегас 25, 52, Насри 43, Диаби 72 - Ленс 82)

После четырех туров: Арсенал - 10 очков, Олимпиакос 6, Стандард 4, АЗ Алкмаар 2

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Матчи пятого тура состоятся 24 ноября (группы E-H)

Группа E. Дебрецен – Ливерпуль, Фиорентина – Лион

Группа F. Барселона - Интер, Рубин - Динамо

Группа G. Униря - Севилья, Рейнджерс - Штутгарт

Группа H. А3 Алкмаар - Олимпиакос, Арсенал - Стандард

... и 25 ноября (группы A-D)

Группа A. Бавария - Маккаби, Бордо - Ювентус

Группа B. ЦСКА - Волфсбург, МЮ - Бешикташ

Группа C. Милан - Марсель, Реал - Цюрих

Группа D. АПОЭЛ - Атлетико, Порту - Челси

Матчи шестого тура состоятся 8 декабря (группы A-D)

Группа A. Маккаби - Бордо, Ювентус - Бавария

Группа B. Бешикташ - ЦСКА, Волфсбург - МЮ

Группа C. Цюрих - Милан, Марсель - Реал

Группа D. Челси - АПОЭЛ, Атлетико - Порту

... и 9 декабря (E-H)

Группа E. Ливерпуль - Фиорентина, Лион - Дебрецен

Группа F. Динамо - Барселона, Интер - Рубин

Группа G. Севилья - Глазго Рейнджерс - Штутгарт - Униря

Группа H. Олимпиакос - Арсенал, Стандард - А3 Алкмаар

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Напомним также, что сегодня состоится матч Тулуза - Шахтер и другие игры четвертого тура Лиги Европы:

Группа A. Динамо (Загреб) - Аякс, Андерлехт - Тимишоара

Группа B. Дженоа - Лилль, Славия (Прага) - Валенсия

Группа C. Гамбург - Селтик, Рапид (Вена) - Хапоэль (Тель-Авив)

Группа D. Херенвен - Герта, Спортинг (Лиссабон) - Вентспилс

Группа E. Рома - Фулхэм, Базель - ЦСКА (София)

Группа F. Штурм - Панатинаикос, Динамо (Бухарест) - Галатасарай

Группа G. Левски - Ред Булл (Зальцбург), Вильярреал - Лацио

Группа H. Твенте - Шериф, Фенербахче - Стяуа

Группа I. АЕК (Афины) - БАТЭ, Эвертон - Бенфика

Группа J. Тулуза - Шахтер (Донецк), Партизан - Брюгге

Группа K. Клуж - Спарта (Прага), Копенгаген - ПСВ Эйндховен

Группа L. Насьонал - Атлетик (Бильбао), Вердер - Аустрия (Вена)