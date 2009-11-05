Результаты матчей Лиги чемпионов
Осталось два тура
3-4 ноября были сыграны матчи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Группа A
Бавария - Бордо 0:2 (Гуркюфф 37, Шамах 90)
Маккаби - Ювентус 0:1 (Каморанези 45)
После четырех туров: Бордо - 10 очков, Ювентус 8, Бавария 4, Маккаби 0
Группа B
Бешикташ - Вольфсбург 0:3 (Мисимович 14, Гентнер 80, Дзеко 87)
МЮ - ЦСКА 3:3 (Оуэн 29, Скоулз 84, Валенсия 90 - Дзагоев 25, Красич 31, Березуцкий 47)
После четырех туров: МЮ - 10 очков, Вольфсбург 7, ЦСКА 4, Бешикташ 1
Группа C
Милан - Реал 1:1 (Роналдиньо 35 пен. - Бензема 29)
Марсель - Цюрих 6:1 (Эгертер 3 автогол, Абриэль 11, Ньянг 51, Хилтон 80, Шейру 87, Брандао 90 - Алфонсе 31)
После четырех туров: Реал - 7 очков, Милан 7, Марсель 6, Цюрих 3
Группа D
АПОЭЛ - Порту 0:1 (Фалькао 84)
Атлетико - Челси 2:2 (Агуэро 66, 90 - Дрогба 82, 88)
После четырех туров: Челси - 10 очков, Порту 9, Атлетико 2, АПОЕЛ 1
Группа E
Фиорентина - Дебрецен 5:2 (Муту 14, Дайнелли 52, Монтоливо 59, Маркьонни 61, Джилардино 74 - Рудолф 38, Кулибали 70)
Лион - Ливерпуль 1:1 (Лопес 90 - Бабель 83)
После четырех туров: Лион - 10 очков, Фиорентина 9, Ливерпуль - 4, Дебрецен 0
Группа F
Рубин - Барселона 0:0
Динамо - Интер 1:2 (Шевченко 21 - Милито 86, Снейдер 89)
После четырех туров: Интер 6 очков, Барселона и Рубин - по 5, Динамо 4
Группа G
Севилья - Штутгарт 1:1 (Навас 14 - Кузьманович 79)
Униря - Глазго Рейнджерс 1:1 (Онофрас 88 - Маккалох 78)
После четырех туров: Севилья - 10 очков, Униря 5, Штутгарт 3, Рейнджерс 2
Группа H
Стандард - Олимпиакос 2:0 (Мбокани 31, Йованович 88)
Арсенал - АЗ Алкмаар 4:1 (Фабрегас 25, 52, Насри 43, Диаби 72 - Ленс 82)
После четырех туров: Арсенал - 10 очков, Олимпиакос 6, Стандард 4, АЗ Алкмаар 2
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Матчи пятого тура состоятся 24 ноября (группы E-H)
Группа E. Дебрецен – Ливерпуль, Фиорентина – Лион
Группа F. Барселона - Интер, Рубин - Динамо
Группа G. Униря - Севилья, Рейнджерс - Штутгарт
Группа H. А3 Алкмаар - Олимпиакос, Арсенал - Стандард
... и 25 ноября (группы A-D)
Группа A. Бавария - Маккаби, Бордо - Ювентус
Группа B. ЦСКА - Волфсбург, МЮ - Бешикташ
Группа C. Милан - Марсель, Реал - Цюрих
Группа D. АПОЭЛ - Атлетико, Порту - Челси
Матчи шестого тура состоятся 8 декабря (группы A-D)
Группа A. Маккаби - Бордо, Ювентус - Бавария
Группа B. Бешикташ - ЦСКА, Волфсбург - МЮ
Группа C. Цюрих - Милан, Марсель - Реал
Группа D. Челси - АПОЭЛ, Атлетико - Порту
... и 9 декабря (E-H)
Группа E. Ливерпуль - Фиорентина, Лион - Дебрецен
Группа F. Динамо - Барселона, Интер - Рубин
Группа G. Севилья - Глазго Рейнджерс - Штутгарт - Униря
Группа H. Олимпиакос - Арсенал, Стандард - А3 Алкмаар
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Напомним также, что сегодня состоится матч Тулуза - Шахтер и другие игры четвертого тура Лиги Европы:
Группа A. Динамо (Загреб) - Аякс, Андерлехт - Тимишоара
Группа B. Дженоа - Лилль, Славия (Прага) - Валенсия
Группа C. Гамбург - Селтик, Рапид (Вена) - Хапоэль (Тель-Авив)
Группа D. Херенвен - Герта, Спортинг (Лиссабон) - Вентспилс
Группа E. Рома - Фулхэм, Базель - ЦСКА (София)
Группа F. Штурм - Панатинаикос, Динамо (Бухарест) - Галатасарай
Группа G. Левски - Ред Булл (Зальцбург), Вильярреал - Лацио
Группа H. Твенте - Шериф, Фенербахче - Стяуа
Группа I. АЕК (Афины) - БАТЭ, Эвертон - Бенфика
Группа J. Тулуза - Шахтер (Донецк), Партизан - Брюгге
Группа K. Клуж - Спарта (Прага), Копенгаген - ПСВ Эйндховен
Группа L. Насьонал - Атлетик (Бильбао), Вердер - Аустрия (Вена)