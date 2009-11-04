Результаты матчей Лиги чемпионов (группы E-Н)
Интер выходит вперед
Завершились матчи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H
Группа E
Фиорентина - Дебрецен 5:2 (Муту 14, Дайнелли 52, Монтоливо 59, Маркьонни 61, Джилардино 74 - Рудолф 38, Кулибали 70)
Лион - Ливерпуль 1:1 (Лопес 90 - Бабель 83)
После четырех туров: Лион - 10 очков, Фиорентина 9, Ливерпуль - 4, Дебрецен 0
Группа F
Рубин - Барселона 0:0
Динамо - Интер 1:2 (Шевченко 21 - Милито 86, Снейдер 89)
После четырех туров: Интер 6 очков, Барселона и Рубин - по 5, Динамо 4
Группа G
Севилья - Штутгарт 1:1 (Навас 14 - Кузьманович 79)
Униря - Глазго Рейнджерс 1:1 (Онофрас 88 - Маккалох 78)
После четырех туров: Севилья - 10 очков, Униря 5, Штутгарт 3, Рейнджерс 2
Группа HСтандард - Олимпиакос 2:0 (Мбокани 31, Йованович 88)
Арсенал - АЗ Алкмаар 4:1 (Фабрегас 25, 52, Насри 43, Диаби 72 - Ленс 82)
После четырех туров: Арсенал - 10 очков, Олимпиакос 6, Стандард 4, АЗ Алкмаар 2