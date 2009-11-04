Динамо ведет в матче с Интером

22:29, 04 ноября 2009
Спорт
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Сыгран первый тайм в матчах ЛЧ

Завершились первые таймы в матчах четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H

Группа E

Фиорентина - Дебрецен 1:1

Лион - Ливерпуль 0:0

После трех туров: Лион - 9 очков, Фиорентина 6, Ливерпуль - 3, Дебрецен 0

Группа F

Рубин - Барселона 0:0. Матч закончился

Динамо - Интер 1:0 (Шевченко 21)

Барселона и Рубин - по 5 очков, Динамо 4, Интер 3

Группа G

Севилья - Штутгарт 1:0

Униря - Глазго Рейнджерс 0:0

После трех туров: Севилья - 9 очков, Униря 4, Штутгарт 2, Рейнджерс 1

Группа H

Стандард - Олимпиакос 1:0

Арсенал - АЗ Алкмаар 2:0

После трех туров: Арсенал - 7 очков, Олимпиакос 6, АЗ Алкмаар 2, Стандард 1

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