Динамо ведет в матче с Интером
22:29, 04 ноября 2009Спорт
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Сыгран первый тайм в матчах ЛЧ
Завершились первые таймы в матчах четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H
Группа E
Фиорентина - Дебрецен 1:1
Лион - Ливерпуль 0:0
После трех туров: Лион - 9 очков, Фиорентина 6, Ливерпуль - 3, Дебрецен 0
Группа FРубин - Барселона 0:0. Матч закончился
Динамо - Интер 1:0 (Шевченко 21)
Барселона и Рубин - по 5 очков, Динамо 4, Интер 3
Группа G
Севилья - Штутгарт 1:0
Униря - Глазго Рейнджерс 0:0
После трех туров: Севилья - 9 очков, Униря 4, Штутгарт 2, Рейнджерс 1
Группа HСтандард - Олимпиакос 1:0
Арсенал - АЗ Алкмаар 2:0
После трех туров: Арсенал - 7 очков, Олимпиакос 6, АЗ Алкмаар 2, Стандард 1
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